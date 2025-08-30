Italiano: “Volevamo reagire alla sconfitta della scorsa gara. Lucumi è un valore aggiunto”

30/08/2025 | 21:26:03

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Como.

Queste le sue parole: “Tanta voglia di tornare a far punti e andare più forte dell’ultima partita con e senza palla. Abbiamo approcciato bene, sapendo i pregi dell’avversario. Gli abbiamo tolto bene il palleggio e si è ritrovato il vero Bologna per agonismo e carattere. Nel finale potevamo correre meno pericoli, ma anche quest’anno dobbiamo pian piano cercare di arrivare al top”.

Che segnale è l’abbraccio a Lucumì dopo il gol? “Quando fai il professionista, vieni ripagato. Oggi è andato in panchina perché a inizio settimana ha lavorato a parte, ma quando si subentra così si è un valore aggiunto. Jhon oggi ha messo una gran palla per Santi, che poi ha servito Orso. Questi 3 punti ci daranno anche un po’ di serenità per questa sosta”.

Quanto è contento della resa della sua difesa di oggi? “Molto bene, 3 su 4 erano diversi da Roma e 4 su 4 sono diversi da quelli dello scorso anno. Bravi ragazzi, in settimana li ho visti applicati. Abbiano analizzato la capacità del Como con la palla e siamo stati premiati con la vittoria”.

Pensa che il Como possa essere una concorrente? “Oggi il Como butta dentro Morata, Sergi Roberto, Kuhn: giocatori di grande livello. Ha alzato l’asticella, quest’anno lotterà per obiettivi diversi da quelli dell’anno soccorso. Oggi li abbiamo messi nelle condizioni di esprimerci e dobbiamo continuare con questo tipo di prestazioni”.

Che indicazioni dà alla società per il finale di mercato?

“Abbiamo fatto di tutto per portare qualcosina in mezzo al campo: abbiamo 4 centrocampisti, più qualcosa che possiamo adattare. C’è da fare qualche sacrificio, la lista Uefa dà delle restrizioni. Vedremo: qualcuno rimarrà scontento, ma cercheremo di essere chirurgici e sbagliare il meno possibile. Chi verrà escluso sa che è dentro al progetto, abbiamo tante competizioni”.

Foto: Instagram Bologna