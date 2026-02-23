Italiano: “Volevamo bloccare l’emorragia in casa. Zaniolo può essere un patrimonio per l’Italia”

23/02/2026 | 23:42:25

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese: “Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia di non vittorie in casa, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Contro l’Udinese sono sempre partite toste, non è stata bellissima ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Sono contentissimo per il gol decisivo di Bernardeschi, gli avevo chiesto questo. Bene così, quelle due vittorie ci hanno dato tanto e oggi lo abbiamo dimostrato. Zaniolo? Ha delle qualità impressionanti, è un giocatore di grande qualità e a volte non deve dar retta a nessuno. Mi ha detto che sono 9 anni che lo massacrano, io gli ho detto che con me lo fanno da 12. Gli infortuni lo hanno un po’ rallentato, ma può essere un patrimonio per la Nazionale. Il centrocampo? E’ una soluzione che in questo momento ci sta dando ottimi risultati, stavamo prendendo troppi gol e ripartenze, avevamo bisogno di un metterci un tappo”.

Foto: Instagram Bologna