Italiano: “Vogliamo una semifinale storica. I nuovi arrivati hanno bisogno di tempo, Miranda fatica a recuperare”

10/02/2026 | 15:09:33

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Lazio: “La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto, cercheremo di sfruttare finalmente il fattore casa. Abbiamo davanti una Lazio in crescita, cercheremo di non fare degli errori e non di avere delle sviste nostre e altrui. Dobbiamo far ritornare il Dall’Ara un uomo in più, nonostante tutto, la gente crede ancora in noi e dobbiamo tenerci stretto questo patrimonio. Facciamo sempre di tutto per sfruttare l’ambiente e dobbiamo cambiare questo trend. Ribadisco: questo atteggiamento dello stadio nei nostri confronti e faremo di tutto per far andare via la gente felice, a differenza con il Parma che ho visto tifosi sconsolati. Cercheremo di conquistare una semifinale storica. Quando sono usciti Bernardeschi e Rowe domenica c’è stata la standing ovation. I nuovi arrivati sono dei professionisti con cultura del lavoro elevatissima. Chiaro che sono arrivati da pochi giorni e hanno bisogno di tempo. Miranda in questo momento non sta riuscendo a recuperare in fretta dagli impegni ravvicinati. Dà garanzie tecniche ma meno a livello fisico”.

Foto: Instagram Bologna