Italiano: “Vogliamo regalare a Firenze l’Europa. Felice che Ikoné si sia sbloccato”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Fiorentina Weekly in vista della gara col Venezia: “Adesso spero che i ragazzi continuino con questa mentalità fino in fondo al campionato. Coppa Italia o Europa? Non ho preferenze, ma solo voglia di far bene. Adesso c’è il Venezia, poi penseremo al ritorno di Coppa con la Juve. Sicuramene vogliamo ribaltare il punteggio dell’andata. Tifosi? Giornata bellissima. Ci siamo goduti tutto il loro affetto. A Napoli siamo stati straordinari. Regalare ai nostri tifosi il sogno dell’Europa sarebbe bellissimo. Questo mi stimola e mi responsabilizza ancora di più. Non dobbiamo adagiarci, dobbiamo restare competitivi. Lavorare e restare sul pezzo sempre. Perché gli avversari vogliono sempre crearti difficoltà. Finale di campionato? Conterà gestirsi bene. Usare la testa per sfruttare le qualità che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Gol di Ikoné al Maradona? Felice per lui, perché finalmente si è sbloccato”.

FOTO: Facebook Fiorentina