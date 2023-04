Italiano: “Vogliamo raggiungere la finale. Ikoné e Brekalo sono da valutare”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese.

Ecco le sue parole: “Nico Gonzalez l’abbiamo risparmiato per domani. Ikonè e Brekalo stanno migliorando e li valuteremo. Gol subiti? Sta facendo la differenza la nostra compattezza difensiva, prima si metteva più attenzione. Secondo me basta solo concentrarsi e leggere in modo più corretto le situazioni. Carriera? Sono contento per quello che stiamo facendo. Vogliamo daremo il massimo, sempre. Sono orgoglioso del mio gruppo, con dei ragazzi che danno tutto. Adesso bisogna fare un ulteriore passo. Cremonese? Una partita importante per entrambi. Noi abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo sfruttarlo in tutti i modi. Dobbiamo usare anche la spinta del Franchi. Ci sono tante insidie, bisogna stare attenti. Noi sappiamo l’importanza del match di domani e abbiamo voglia di superare il turno e andare in finale”.

Foto: sito Fiorentina