Italiano: “Vlahovic? Nessun problema. In allenamento mostra voglia e determinazione”

Conferenza stampa in casa Fiorentina alla vigilia di Coppa Italia con il Cosenza.

A parlare il tecnico Vincenzo Italiano che così ha analizzato il momento dei Viola.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è un cantiere, c’è un nuovo tecnico che sta lavorando da un mese e senza nazionali praticamente per tutto il ritiro, visto che li ho visti solo 7-8 giorni fa. E’ stato il dispiacere più grande non averli, ma nessuno è perfetto dopo un mese. Ci presentiamo con entusiasmo perché stiamo lavorando bene, anche se le ultime due amichevole potevano andar meglio. Siamo un cantiere aperto, specie per alcuni dettami nuovi, domani è una partita ufficiale e va onorato, cercheremo di dare risposte importanti. Amrabat sta facendo lavoro differenziato, mentre Kouamè si allena con noi da tre giorni, li aspettiamo”.

Sulla formazione di domani: “Andrà in campo chi sono convinto che possa dare qualcosina a livello di crescita e proposta, soprattutto rispetto a quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime due amichevoli. In questo momento può accadere di tutto, anche in vista di Roma: in ogni gara ci sono opportunità per tutti, nulla è scontato e definitivo”.

Su Vlahovic: “In allenamento ha voglia e fame, la solita e da questo punto di vista mi ha impressionato. Il mercato è imprevedibile, ma per quello che vedo in allenamento il problema Vlahovic non esiste, lo dimostra in ogni allenamento. Ci tiene, ha voglia ed è un grande trascinatore: è completamente sul pezzo”.

Foto: twitter Fiorentina