Italiano: “Vivo per il calcio. La salvezza vale più di uno scudetto”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a La Repubblica in merito al miracolo Spezia, portato in Serie A e alla corsa salvezza.

Queste le sue parole: “Io vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita”.

Spezia rivelazione dell’anno? : “I più pensavano che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la salvezza, per noi avrà più valore rispetto ad uno scudetto. Per ora stiamo facendo bene, saremo la rivelazione quando ci saremo salvati”.

Il mio segreto? “So farmi seguire, che è la cosa più difficile da ottenere dai giocatori. Io sono stato fortunato: non ho mai avuto un litigio, solo ragazzi fantastici che mi ascoltano. Sarà perché applico la meritocrazia e tratto tutti allo stesso modo”

Sulla Juve: “Ovviamente sappiamo che andremo a sfidare una delle squadre più forti d’Europa e in Italia. Hanno alcune defezioni ma non ci faremo impressionare da questo. Come abbiamo giocato con il Milan approcceremo la gara allo Juventus Stadium”.

