Italiano: “Vittoria importante che alimenta entusiasmo in vista della finale di Conference League”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Non tutte le volte si possono inanellare tante situazioni da gol nitide, ma quando arrivi sotto porta deve essere freddo. La partita l’abbiamo condotta noi, siamo andati sotto e nel secondo tempo abbiamo creato tantissimi presupposti. Alla fine siamo stati premiati e ci abbiamo messo tanto cuore, ci tenevamo perché era l’ultima davanti al nostro pubblico. Dobbiamo cercare di arrivare alla finale con grande entusiasmo, anche attraverso vittorie come questa che alimentano lo spirito che i ragazzi devono metterci. Sono sicuro che tanti faranno il tifo per noi così come noi lo faremo per le altre e speriamo di toglierci tante soddisfazioni”.

Si aspettava un Franchi così? “Dopo la finale di Coppa Italia la gente ci ha chiamato sotto la curva e le tante presenze sono dovute al fatto che ci mettiamo il cuore e la gente ce lo riconosce. Volevamo dargli una gioia, ora non molliamo perché teniamo tutti alla Conference e sarà il finale di una stagione a mio parere meravigliosa”

Come ha caricato la squadra? “Anche prima della finale di Coppa Italia sapevamo che non potevamo mollare perché c’era il campionato e la Conference League. Abbiamo ancora tanti impegni, bravi i ragazzi a mantenere la concentrazione anche se c’è stata molto delusione dopo la Coppa Italia. Rimontare la Roma non è facile, ma i ragazzi sono stati grandiosi”

Foto: Instagram Fiorentina