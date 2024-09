Italiano: “Vittoria che ci dà consapevolezza, ora dobbiamo trovare continuità”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Monza: “Questa è una vittoria importante e che aspettavamo, che ci da forza e consapevolezza. Ci siamo andati vicini anche nelle scorse partite, a Monza ci siamo riusciti grazie anche alla grande rete di Castro. Vittoria meritata, che arriva attraverso il lavoro della settimana e figlia anche della prestazione di Como dove non abbiamo più ripetuti determinati errori. I calciatori hanno festeggiato con grande euforia, ne sono felice perchè per noi è importante. Se ci stiamo lasciando alle spalle il periodo difficile? Stiamo crescendo come gruppo e come singoli, in più ho visto grande qualità. Sono molto soddisfatto”

“Dobbiamo abituarci a questi ritmi e dobbiamo abituarci alle rotazioni. Tutti possono giocare, anche coloro i quali magari non partono dall’inizio ma possono essere utili a gara in corsa. Dobbiamo capire che ci saranno queste rotazioni e servirà sempre questo spirito visto a Monza, ci sarà spazio per tutti”

Sull’esultanza al fischio finale: “C’è che quando fai questo mestiere e fai parte di un gruppo e vuoi dare gioie alla gente ci sono anche queste gioie. Al fischio finale il Bologna ha portato a casa un successo molto importante, per il resto so bene che i giudizi dipendono dai risultati. E questo risultato ci porta entusiasmo e consapevolezza di ciò che possiamo fare. Mi auguro che martedì i calciatori possono arrivare al campo anche con una faccia diversa”

Infine: “Ora l’obiettivo è essere continui nelle prestazioni individuali e collettivi. Questo primo scorcio di partite ha visto il Bologna andare vicino anche ad altri successi ma non ci siamo riusciti, meritavamo anche qualcosa in più. Arriveranno momenti di alti e bassi, siamo ancora in costruzione e ci sono tanti ragazzi giovani che devono integrarsi oltre a tanti ragazzi nuovi. Ci serve pazienza e lavoro, fiducia e grande entusiasmo come la spinta che riescono a darci i nostri tifosi”.

