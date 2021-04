Italiano: “Vincere così è tanta roba. Messias? Gli ho detto che è un grande calciatore e ha un futuro roseo”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo con il Crotone: “Non abbiamo mollato, siamo riusciti a ribaltarla contro una squadra come il Crotone che ha elementi che possono mettere in difficoltà chiunque. Vincere questa gara è tanta roba. Siamo troppo imprevedibili e troppo giovani, sono tre punti importanti utilissimi per la classifica ma ancora ci sarà da sudare”.

E’ stata la vostra peggior prestazione, è possibile che questa gara possa essere legata all’importanza del match?

“Sono d’accordo, in partite come queste sapevamo fare meglio mentre oggi non siamo stati perfetti in quello che ci ha portato ad avere questi punti. Durante una gara c’è anche l’orgoglio, sono tre punti che ci prendiamo come per esempio a Parma dove abbiamo colpito tre pali. Sono partite che ci possono stare ma quando vinci sono ancora più bello”.

Cosa ha detto a Messias a fine partita?

“Ho detto che eravamo in Serie D fino a qualche anno e dobbiamo essere felici di dove siamo adesso. E’ un grande calciatore, duttile e ad ha un futuro roseo”.