Italiano: “Vince chi sbaglia meno. Ma i ragazzi devono essere orgogliosi, non è da tutti fare una stagione del genere”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato al sito della UEFA dopo il ko di ieri contro il West Ham nella finale di Conference League: “Il secondo è stato un gol che spesso si può evitare, ma arrivi al 90′ di una finale e sei meno lucido, la situazione non la interpreti come nei primi minuti e l’avversario ha fatto gol. Dispiace perché avevamo fatto un’altra grande partita, vince chi sbaglia meno e noi in due dettagli non ci siamo comportati come dovevamo. I ragazzi però devono essere orgogliosi, non è da tutti fare una stagione del genere. Nonostante le coppe abbiamo fatto un girone di ritorno clamoroso in campionato, purtroppo potevamo essere premiati con un trofeo ma questa è la strada giusta”.

Foto: Instagram Fiorentina