Italiano: “Usciamo a testa alta, pagata cara una sbavatura. Ora pensiamo all’Europa e al campionato”

11/02/2026 | 23:39:38

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai canali Mediaset: “Oggi l’unica disattenzione è stata quella del gol dove dovevamo fare meglio, si poteva mettere una pezza per evitare di far spingere quella palla in rete a Noslin. Paghiamo cara una sbavatura, abbiamo cercato di evitare i rigori che sono sempre una lotteria, dispiace perché ci tenevamo ed eravamo convinti di poterla fare nostra questa partita dopo un grande primo tempo. Cercheremo di arrivare ad aprile dentro qualche competizione, abbiamo l’Europa League e in campionato dobbiamo tornare a vincere. Punteremo sul campionato e sull’Europa in questo finale di stagione. Abbiamo cercato di onorare la coppa, la prestazione lo ha dimostrato, è difficile arrivare a vincere il trofeo con tutte le squadre forti che ci sono, noi ce l’abbiamo messa tutta, usciamo a testa alta. Da domani penseremo al campionato, siamo un po’ in ritardo e perso terreno dalle prime, dobbiamo cercare di reagire. E’ da un mese e mezzo che paghiamo cara ogni sbavatura e la palla non entra, abbiamo tempo per tornare quelli che siamo”.

Foto: Instagram Bologna