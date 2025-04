Italiano uomo delle finali: è la quarta raggiunta in 2 anni

Il Bologna vola in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Una finale che vede come grande protagonista il tecnico Vincenzo Italiano. Per l’allenatore, è la quarta finale che riesce a raggiungere negli ultimi due anni solari da allenatore. La prima con il Bologna, visto che le ultime tre le ha tutte conquistate guidando la Fiorentina. Due nella stagione 2022/23, quella di Coppa Italia contro l’Inter e poi contro il West Ham in Conference League, e un’altra nella passata annata calcistica, di nuovo nella terza competizione europea ma contro i greci dell’Olympiacos, a casa loro. Per lui, tre sconfitte nelle precedenti tre finali, ora la quarta, con la speranza per i tifosi rossoblù, che possa avere un esito differente.

Foto: sito Bologna