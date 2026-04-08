Italiano: “Uno tra Casale e Heggem sarà titolare. Castro tornerà a segnare”

08/04/2026 | 15:42:01

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro l‘Aston Villa: “Difesa? Uno tra Casale ed Heggem affiancherà Lucumì. Castro? Nell’ultimo periodo sta arrivando sotto porta ma non sta avendo concretezza e la fame che lo contraddistingue. Ci sono momenti che fanno parte di una stagione, c’è anche un po’ di malasorte, ma lui sta lavorando bene e sta dando tutto per la squadra. Finisce le partite sempre stremato. Arriva da un gran gol a Roma in Europa League e sono convinto che tornerà a far gol, perché lavorando così prima o poi il Dio del calcio ti grafica”.

foto sito bologna