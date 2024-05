Italiano, una finale da onorare e vincere con dedica ai censori

Abbiamo letto cose assurde su Vincenzo Italiano negli ultimi mesi. Critiche piene di inutile polvere e calamai fuori moda, gente che ragiona solo in base a simpatie o antipatie personali. Hanno puntato l’indice sulla difesa, hanno invocato una svolta, hanno dimenticato tutto, classica caratteristica di chi fa il tifoso e invece ha una penna in mano. Ma poi basta un risultato per scendere da quel carro e salire su un altro, con una disinvoltura assurda. Il giornalismo è cambiato rispetto a questo modo vecchio di vedere le cose. La cosa più comica è che non si ha avuto un minimo di considerazione verso un allenatore che ha comunque giocato tre finali nell’ultimo anno. E che adesso spera di vincerne una, in modo da riempire una bacheca che aspetta proprio quel trofeo. E con relativa dedica ai censori. A quel punto, vedrete, i calamai diventeranno i cantori di Italiano, se non lo sono già, e la polvere sparirà come per incanto. I professoroni del nulla si tramuteranno in scolaretti di primissimo pelo, ingenui, innocenti e con una sciarpa viola al collo. Che spettacolo…

Foto: Instagram Fiorentina