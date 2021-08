Italiano: “Torreira ci darà tanto. Torino? Juric ha trasmesso la sua aggressività”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Torino. Il tecnico della Viola ha affrontato diversi argomenti, tra cui il calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita contro il Torino

“La mentalità del loro allenatore si è vista già alla prima partita: è una squadra molto aggressiva e ha fatto un grande secondo tempo. Loro verranno qua con lo stesso atteggiamento, cercheranno di primeggiare sui palloni sporchi e di sviluppare gioco. Juric sa dare mentalità e furore. Dobbiamo controbattere alla stessa maniera, dobbiamo reagire alla sconfitta ripartendo dalle grandi cose fatte a Roma. Come si ferma Belotti? Speriamo che faccia il suo 100° gol dalla prossima partita, non domani…”.

Sul calciomercato

“Il mercato della società le porta pressioni? Sono contento di avere le pressioni, noi viviamo su questo: è bello che arrivino giocatori importanti come quelli che stanno arrivando. Più giocatori bravi arrivano più sono contento, esattamente come le pressioni che aumentano. Se i giocatori forti si mettono insieme si ottengono risultati. Speriamo arrivino altri giocatori forti così sarei contento di avere più pressioni”.

Su Torreira

“Nell’immediato Torreira penso che possa aggiungere poco, si è allenato ieri per la prima volta. Domani può dar poco ma possiamo contare su un giocatore di altissimo livello, per quello che può dare in questo sistema di gioco: grande dinamismo e carattere ci darà. Ci vorrà qualche settimana per integrarsi ma un giocatore del suo calibro ci metterà poco a capire. Lui e Pulgar sono due giocatori che possono stazionare nel centrocampo a 3 ma spesso si può adattarsi: mai essere testardi e non cambiare mai”.

Sul ritorno dei tifosi allo stadio

“Domani sarà una partita in cui dovremo lottare su ogni pallone, cercheremo di sfruttare al meglio il fattore campo. Dobbiamo gestire meglio il pallone perché così potremo creare più occasioni. Ai tifosi dico che non vediamo l’ora di vederli sugli spalti, a Roma il pubblico mi ha fatto un certo effetto e mi auguro che domani il pubblico ci dia una grande mano: saranno il nostro 12° uomo in campo”.

Foto: Twitter Fiorentina