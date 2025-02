Italiano sul Torino: “Ha diverse assenze, ma è una squadra viva”

A parlare in conferenza stampa in vista del match tra Bologna e Torino è stato Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Sia a Lecce che ad Empoli ci abbiamo messo del nostro. Eravamo reduci da sforzi di coppa e nel momento in cui riceviamo palla nei piedi, con poco dinamismo, diamo la possibilità agli altri di limitarci. In futuro spero che troveremo maggiori alternative, però in entrambi i casi poi siamo venuti fuori alla fine. Odgaard, Ferguson e Orsolini sono assenze pesanti per noi, abbiamo usato Fabbian ma con caratteristiche diverse. Lui è un centrocampista che sale sulla linea degli attaccanti, mentre Odgaard è di fatto un attaccante. Rispetto enorme per il Torino che è una squadra viva, nonostante abbia due assenze molto importanti. Dobbiamo pensare a noi stessi, giocare al massimo. In casa abbiamo fatto vedere di avere un passo diverso. Il nostro traguardo è chiaro, vogliamo essere tra le prime 7/8”

FOTO: Instagram Bologna