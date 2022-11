Italiano su Nico Gonzalez: “Indisponibile mentalmente, è come se fosse infortunato”

Assente per la maggior parte nell’avvio di stagione viola, ora volerà con l’Argentina in Qatar. Il caso Nico Gonzalez ha creato non poche polemiche a Firenze.Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina,Vincenzo Italiano, ne ha parlato così: “Non si è solitamente indisponibili per infortuni muscolari o articolari, ma anche mentalmente: se non può dare il 100% mentalmente è come se fosse infortunato”.

Foto: Instagram Fiorentina