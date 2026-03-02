Italiano: “Stiamo vincendo indossando un abito diverso. Dallinga potrebbe giocare la prossima”

02/03/2026 | 22:21:20

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Pisa: “Nel momento in cui ci sono delle difficoltà dobbiamo saper aiutare i ragazzi. Dobbiamo esser bravi nello studiare gli avversari. Dallinga ci sta che la prossima possa partire dall’inizio, ho paura che Castro si faccia male data la quantità di minuti giocati. Vittorie di corto muso? Stiamo indossando un abito diverso”.

Foto: Instagram Bologna