Italiano: “Stiamo spingendo forte. Jovic? Atteggiamento fantastico”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo il successo per 5-0 contro la Sampdoria: “L’unico neo? I primi venti minuti, poi una volta sbloccata la partita ci siamo liberati e nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Abbiamo sfruttato l’entusiasmo dato dai nostri tifosi”.

Una cambio di marcia netto, rispetto alla prima parte di stagione: “Non riuscivamo a chiudere le partite per mancanze nostre. Mancavamo negli ultimi metri, e questo ci è costato punti e sposizioni. Da due mesi a questa parte stiamo spingendo forte. Mi auguro che fino alla fine della stagione sarà questa la nostra testa, mi auguro che la mente libera ci accompagni fino alla fine”.

Ancora sulla partita: “È stato importante il gol a fine primo tempo, ha sbloccato la partita. Mi è piaciuto poi come è stato approcciato il secondo tempo. Non volevamo di fare rientrare in partita la Samp, siamo stati bravi a fare il secondo gol”.