Italiano: “Stiamo pensando solo al Verona. Heggem? Lo riavremo in gruppo da lunedì”

07/03/2026 | 14:56:41

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Se stiamo pensando alla Roma? Stiamo pensando solo al Verona, non pensiamo al doppio binario. Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti ed ha ancora a disposizione punti per ottenere il loro obiettivo. Alla Roma ci penseremo da lunedì, per ora siamo concentrati sul Verona. I centrali difensivi? Non recuperiamo Heggem, lo riavremo lunedì in gruppo. Gli altri stanno bene: Casale è entrato bene dopo la botta subita da Vitik, Helland sta iniziando ad immedesimarsi con questo nuovo mondo”.

Foto: Instagram Bologna