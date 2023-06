Italiano: “Stagione straordinaria, andiamo a Praga con entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria esterna per 1-3 sul campo del Sassuolo: “Quanto sono soddisfatto? Tantissimo, oggi i ragazzi hanno riportato in campo le mie parole. Presentarci a Praga con l’entusiasmo mostrato oggi era il nostro obiettivo. Chiudiamo il campionato con una vittoria e con un gran girone di ritorno. Ora pensiamo all’ultima partita: difficile, ma ci volevamo arrivare con questo entusiasmo e ci siamo riusciti. Fiorentina migliore squadra da marzo? Non puoi abbandonare nessuna competizione, perché se inizi a far male ti trascini poco entusiasmo. Noi abbiamo resi in tutte e 3 le competizioni, portando dentro tutto il gruppo e di questo siamo felici”.

Poi ha proseguito: “Quanto ho faticato a tenere alta la concentrazione in campionato avendo da giocare due finali? Difficile. Temevo questo, perché aver perso la prima e ripartire non è facile. Ci vorranno attenzione e sacrificio a Praga. Temevo questa gara, ma i ragazzi hanno risposto bene e l’atteggiamento è quello giusto per mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione“. E sulle condizioni di Castrovilli e Nico Gonzalez: “Gonzalez è andato a picchiare sul palo, mi auguro sia solo una botta. Castrovilli si è solo spaventato su una torsione del ginocchio”.

Infine, sulla finale di Conference contro il West Ham: “Dato che si prospettava questa situazione, ci tenevamo a fare bene. Potevamo dare vantaggio agli avversari sotto l’aspetto mentale, perché loro hanno ormai solo la finale. Vincere dà fiducia, affrontiamo una squadra forte e cercheremo di fare il massimo”.

