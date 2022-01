Italiano: “Sta nascendo una bella Fiorentina. Torreira? Fa la differenza”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 6-0 rifilato al Genoa: “Quando un allenatore è reduce dalla sconfitta di Torino vuole vedere una reazione e questa c’è stata. Pensavo fossero acquisite certe cose e invece lì non mi erano piaciute, oggi ai ragazzi ho chiesto di ripartire e sono stati bravi. La vittoria di Napoli ci ha fatti allenare con entusiasmo e voglia e oggi li abbiamo portati in campo. Sta nascendo una bella Fiorentina, e se reagisce alle difficoltà significa che è una squadra vera e come stasera rende felice il suo allenatore. Però il campionato è lungo e le insidie sono tante, la partita di Torino non me la sarei aspettata: neanche io posso permettermi di abbassare la guardia, dobbiamo essere sempre quelli di stasera. Il risultato è la conseguenza della preparazione di questa partita. Torreira? Quando è arrivato era in ritardo di condizione. Il dinamismo che ha forse l’aveva sfruttato poco negli anni precedenti, per lui però fa la differenza: va avanti e ripiega indietro, è bravo a palleggiare e giocare profondo. Sta facendo tutto bene, poi legge pure le situazioni per fare gol… Quando ha la mente sgombra e inizia a divertirsi tira fuori le sue qualità, deve migliorare quando ci sono avversari che francobollano il play. Lì si innervosisce perché vuole toccare più palloni ma è la regola. Se migliora su questo fa un saltino in più”.

FOTO: Twitter Fiorentina