Italiano: “Speravo in un sorteggio diverso. Heggem e Miranda? Vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno”

11/03/2026 | 15:15:36

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Come arriviamo a questa sfida? Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approcciare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani. Se il ritorno in trasferta può essere un bene viste le difficoltà in casa? Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo. Sapete che ambiente troveremo all’Olimpico e non sarà semplice. Se Miranda e Heggem possono partire titolari? Tra i due Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem sono 15 giorni che lavora individualmente. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno”.

Foto: Instagram Bologna