Italiano: “Sohm mi è piaciuto tanto. La differenza oggi l’ha fatta la testa”

15/02/2026 | 21:06:36

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Torino: “Sohm? Mi è piaciuto tanto, Paleari ha fatto una parata incredibile. Gli ho detto che doveva attaccare di più di fianco a Castro. Santiago ha cercato di lavorare con la palla addosso, ha fatto ciò che deve fare un centravanti: ha tenuto tanti palloni, ci ha fatto rifiatare e ha segnato il gol che ci ha fatto vincere. Non siamo una squadra che si deprime, ma ci presentiamo sempre approcciando bene e lavorando. Oggi la differenza è stata fatta nella testa. Bene oggi, i ragazzi hanno capito l’importanza e i due gol lo dimostrano: abbiamo messo del nostro per buttarla dentro. Gli attaccanti determinano e posso farti vincere le gare”.

Foto: Instagram Bologna