Italiano: “Skorupski e De Silvestri sembrano avere degli infortuni muscolari, Moro ha preso solo una botta”

15/03/2026 | 18:13:06

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia della prestazione di giovedì. Bello il primo tempo, abbiamo creato i presupposti per fare qualche altro gol, sono contento per Dallinga. Nel secondo poi loro hanno cambiato sistema e quando è entrato Nzola hanno cercato profondità ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Prepararsi dopo la gara di giovedì contro un Sassuolo che ha giocatori frizzanti, che sta bene, non era facile. Mi dispiace per Skorupski e De Silvestri, sembrano infortuni muscolari, Moro invece ha preso solo una botta, e questa è la giornata di oggi, ma ci prepareremo”.

Foto: Instagram Bologna