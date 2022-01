Italiano: “Siamo stati bravi in dieci a pareggiarla e a rischiare poco. La squadra continua a fare risultati”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Cagliari: “Diciamo che avevamo approcciato la partita in modo straordinario. Bonaventura è andato vicino al gol dopo 10 secondi. Poi quando fai fatica a indirizzarla, c’è anche l’avversario che lotta per un risultato importante. Ci hanno messo in difficoltà. Poi siamo stati bravi in 10 a pareggiarla e a rischiare poco. Quando penso e dico che i nuovi arrivi hanno sempre bisogno di tempo per le nuove idee e i compagni, non lo dico così per dire. Lo dimostra oggi che abbiamo dovuto inserire due ragazzi nuovi. Ho voluto dargli spazio per alzare il minutaggio e l’intesa, ma qualcosina la perdi. Lasciare a casa Saponara e Vlahovic abbiamo perso un bel po’. Ma a me piace pareggiarla in 10 con un subentrato. La squadra continua a fare risultati”.

FOTO: Twitter Fiorentina