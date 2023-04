Italiano: “Siamo sfortunati, volevamo scrivere la storia”

Al termine di Fiorentina-Spezia sono arrivate le parole di un amareggiato Vincenzo Italiano: “L’unico dispiacere della giornata è non aver centrato la decima vittoria. Può succedere di incappare in una giornata così, che si chiude e non ti fa giocare, siamo dispiaciuti per non aver vinto la decima gara, ma la prestazione è in linea con le ultime uscite, proseguiamo la striscia positiva e andiamo avanti. Il centrocampo? Credo che cambiare ha portato vantaggi, loro avevano il play sul nostro trequarti, siamo stati abili con Bonaventura e Mandragora, abbiamo trovato tanto soluzioni e siamo stati sfortunati oggi. Abbiamo creato tantissimo e peccato, l’amarezza è per il record che avrebbe fatto la storia”,

Foto: Instagram Fiorentina