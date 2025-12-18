Italiano: “Siamo orgogliosi di essere qui. Sappiamo di affrontare una delle più forti in Italia e in Europa”

18/12/2025 | 11:45:48

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Non siamo felici, di più. E orgogliosi di essere qui. Come dico sempre ai ragazzi c’è sempre da dimostrare e qualcosina da perdere, dobbiamo farci trovare pronti. Ci siamo meritati questo posto. Siamo in salute anche se arriviamo da un ko in campionato, ma tutte le competizioni le stiamo affrontando con entusiasmo e fiducia. Cosa ci preoccupa dell’Inter? È una partita secca, coi rigori dopo novanta minuti, sono partite diverse. È anche un’Inter diversa che sta coinvolgendo tanti uomini e proponendo qualcosa d’altro sotto l’aspetto tattico. A parte col Liverpool, decisa da un episodio molto discutibile, è una squadra che gioca bene, arrembante, che crea. Sono dei campioni, Chivu ha portato un bel po’ di novità. Sappiamo di affrontare una delle più forti in Italia e in Europa”.

Foto: Instagram Bologna