Italiano: “Sappiamo cosa ci aspetta. L’anno scorso li abbiamo affrontati in Champions”

24/09/2025 | 19:35:27

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky alla vigilia della gara contro l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Sarà un ambiente caldissimo e avremo davanti una squadra forte che l’anno scorso mi hanno fatto una grandissima impressione anche in Champions. . Noi però dobbiamo cercare in questo primo mini torneo di sfruttare un po’ di esperienza che abbiamo accumulato dalla passata stagione, dobbiamo partire col piede giusto visto che il nostro obiettivo è quello di passare la prima fase di questa competizione”.

A che punto è il Bologna? I nuovi come si stanno inserendo? “Abbiamo perso qualche pilastro che anno scorso ci ha dato tanto, adesso ne abbiamo inseriti tanti altri che arrivano da concetti diversi dai nostri e quindi ci vuole tempo. Già però dalle ultime uscite abbiamo iniziato a mettere più qualità nel palleggio. Dobbiamo crescere nel produrre qualche situazione in più come facevano anno scorso. Anche per giocatori come Rowe e Bernardeschi crescerà l’intesa coi compagni. Abbiamo margini, a dobbiamo cercare di accelerare i tempi”.

Cosa può portarvi l’esperienza in Champions League? “Lo scorso anno abbiamo rispettato troppo i nostri avversari, siamo stati un po’ timidi. Poi siamo venuti fuori con delle prestazione di livello e facendo punti. Dopo aver preso le misure abbiamo mostrato le nostre capacità. Adesso è un’altra storia, anche qui ci sono squadre di grande qualità, ma abbiamo tutte le carte in regola per passare il turno. Oggi parlavo con i ragazzi, inizia un tour de force che ci siamo guadagnati, vuol dire che siamo cresciuti in un percorso che ci permette di partecipare la competizione. Dobbiamo presentarci nel migliore dei modi. Dobbiamo provare a superare il girone e poi nei mesi che contano essere dentro e giocarci il tutto per tutto”.

Foto: sito Bologna