Italiano: “Sapevamo del blocco basso del Milan, ora lavoreremo di più. Un solo gol fatto? Non è un problema”

14/09/2025 | 23:30:39

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta contro il Milan a DAZN: “Non mi è dispiaciuto il primo tempo, siamo riusciti ad entrare 3-4 volte. Se fossimo stati più veloci potevamo creare qualche situazione di pericolo. Dobbiamo lavorare sull’inserimento dei nuovi, sul ritmo, quello che l’anno scorso ci ha fatto fare la differenza, quella palla che viaggiava ad una velocità diversa. Vedo margini enormi. Dobbiamo inserire i nuovi velocemente, devono entrare nei meccanismi e questo lo dobbiamo accelerare. Noi abbiamo preparato la partita sapendo del blocco basso del Milan, sapendo che potevamo avere palla per tanti minuti nei piedi. Non siamo stati veloci a cambiare fronte, non abbiamo quasi mai isolato Cambiaghi. Avevamo fatto ammonire tre di loro nel primo tempo, ero convinto che si potesse spingere nel secondo tempo in quelle zone. Ci è mancato ritmo. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, volevo vedere qualcosa di diverso con la palla nei piedi. Dobbiamo fare molto di più e lavoreremo. Odgaard? La differenza ce l’ha fatta quando riempivamo l’area e lui era presente. Ha fatto tanti gol su questi cross che mettevamo molto di più rispetto a stasera. Siamo capaci di essere molto più arrembanti. Ma crescerà anche lui. Solo un gol? Dettato anche dal fatto che abbiamo incontrato tre squadre fortissime, dettato dal fatto che dobbiamo battere su quello che siamo in grado di fare. Dobbiamo riuscire a tirare più volte, non come abbiamo fatto stasera. Abbiamo incontrato tre squadre forti che non ti concedono tanto, ma è uno spinto per tornare a fare quello che facevamo. Ho ragazzi intelligenti, analizzeremo quello che avremmo potuto fare meglio stasera”.

