Italiano: “Rowe ha fatto un mese di rodaggio, ora può darci quello che ci auguriamo”

28/09/2025 | 17:20:49

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Lecce: “Siamo tornati da Birmingham e il giorno dopo abbiamo fatto rifinitura, risalendo subito sull’aereo per arrivare a Lecce. Sappiamo che possono esserci difficoltà, ma quest’anno abbiamo costruito una rosa di giocatori che possono tutti dare mano. Fiducia, possono aiutare, soprattutto se c’è chi è affaticato. A Birmingham lo sforzo è stato notevole. Dopo un mese di rodaggio ora può darci quello che speriamo, secondo noi. Sta bene ed è giusto dargli questa possibilità. Potevamo fare anche altre scelte, ma sarebbero state forzate. Fiducia per tutti”.

Foto: Sito Bologna F.C.