Italiano: “Risultato eccessivo. Il gol preso a fine primo tempo ha cambiato tutto. Ci è mancata la finalizzazione”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Napoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo disputato una discreta partita, ma siamo venuti meno al momento della finalizzazione. Sono molto arrabbiato perchè abbiamo subito gol alla fine del primo tempo, una squadra come la nostra non può permettersi certi tipi di errori. Poi, paradossalmente, la seconda rete è arrivata nel nostro momento migliore e questo ci ha tagliato le gambe. Siamo appena alla seconda giornata, eravamo reduci da una prestazione molto importante come quella contro l’Udinese. Ripeto quanto detto: sul piano del gioco eravamo bravi a far girare il pallone, c’è da far meglio negli ultimi 16-20 metri. Sul piano della pressione non posso rimproverare nulla, abbiamo sporcato tutti i palloni evitando la loro costruzione del basso. E’ venuta meno la concretezza, anche Castro sullo 0-0 ha avuto l’occasione per portarci in vantaggio e invece è mancata la cattiveria. A parte i primi minuti ho visto personalità e palleggio, per contenere i tre attaccanti azzurri era necessario difenderci mantenendo il possesso palla. Sono convinto che cresceremo, c’è un lungo percorso da fare insieme e ci sono tutti i presupposti per toglierci soddisfazioni. Orsolini e Ndoje? Siamo a inzio stagione e la condizione non può essere ottimale, li ho visti un po’ stanchi e ho inserito esterni di gambe che potessero creare superiorità numerica nell’uno contro uno. Invece è mancato il furore che serve per pareggiare. I gol subiti mi hanno fatto arrabbiare, il 3-0 è eccessivo e non credo sia un risultato che rispecchia l’andamento di un match che è stato per larghi tratti equilibrato”.

Foto: twitter Bologna