Italiano: “Risultato bugiardo. Cabral e Piatek stanno facendo il loro dovere. Ora testa alla Coppa Italia”

È sconsolato Vincenzo Italiano nel post partita contro il Sassuolo. Secondo il tecnico della Fiorentina, è stata sprecata un’occasione con l’errore che ha portato al gol di Defrel: “È stata una nostra lettura sbagliata essendo anche in inferiorità. Non sono tranquillo in questo momento dopo aver preso un gol così. Portare a casa zero dopo la prestazione di stasera è pesante”. Sull’andamento della partita: “Il Sassuolo crea una marea di palle gol. Oggi siamo stati bravi a concederne poche. Il primo gol era evitabile. Abbiamo perso un contrasto. Ma abbiamo avuto tante occasioni anche noi. Ci tenevamo a continuare sulla striscia di risultati positivi. Perdere così fa male. È già successo ad Empoli e non è giusto”.

Su Ikoné e i subentranti: “Nell’uno contro uno è bravo, attacca l’area. È un giocatore che era nel Lille, ha vinto lo scudetto, ha fatto la Champions. Con pazienza troverà ritmo e intensità e oggi poteva già determinare essendo più freddo, più lucido. Ha fatto un’ottima gara e mi dispiace anche per lui. Ha approcciato bene. Peccato anche per Cabral. Oggi è riuscito a far gol su gran palla di Saponara. Chi è subentrato oggi l’ha fatto bene. Purtroppo dovevamo essere più svegli nell’ultima palla. Con Piatek ci darà una grossa mano. Dovevamo cercare i finalizzatori e stanno facendo il loro dovere”.

Su Vlahovic: “Fa gol con un’altra maglia e vederlo fa un certo effetto. È un campione. Ha fame, vive per il gol”.

Sulla partita di Coppa Italia: “Da ora penseremo a mercoledì, che è una competizione che è un obiettivo per tutte e 4 le semifinaliste. Va preparata in 180′ e bisogna fare bene già dalla prima. Ci teniamo come ci tiene tutta Firenze. Anche se avrei preferito arrivarci con un risultato positivo. La squadra ha fame, voglia, crea. La strada è quella giusta”.

