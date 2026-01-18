Italiano ricorda Commisso: “Mi ha portato al Viola Park quando era un cantiere. Ho scritto a sua moglie Catherine, si chiama come mia mamma”

18/01/2026 | 21:36:16

Italiano ha ricordato Rocco Commisso, suo presidente alla Fiorentina. Le parole a DAZN: “Brividi nel ricordo di una persona fantastica, umile un uomo di altri tempi che faceva stare bene tutti. Arrivava al centro sportivo e ti abbracciava, non ti faceva mancare niente. Perdiamo un grande uomo di sport, un grande appassionato di questo sport. Mi portava al Viola Park quando era ancora un cantiere e credeva fortemente nel progetto. Un grande abbraccio a Catherine, sua moglie, un grande abbraccio alla famiglia, si chiama come mia mamma e mi chiedeva sempre come stesse. Sono molto dispiaciuto perché ripeto era un uomo così davvero umile, appassionato e gentile con tutti è un dispiacere enorme davvero. Con sua moglie era inseparabile. Persone alla mano con tutto quello che hanno costruito. Ho scritto un messaggio a Catherine e vorrei sentirla nei prossimi giorni, mi dispiace per lei perché il suo amore nei confronti del Presidente era enorme”.

Foto: Instagram Bologna