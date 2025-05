Italiano: “Questa gente meritava un premio. Dedico la coppa a Barone”

14/05/2025 | 23:15:22

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan: Dopo alcune delusioni penso che è anche meritata perché abbiamo fatto una grande partita. Questa gente meritava un premio.”

Infine, la dedica a Joe Barone: “Sono state tre delusioni per me pesanti. Non pensavo di potermi ripresentare e prendermi la rivincita così pronti via. Lo dedico ai ragazzi e devo anche fare una dedica speciale. Oggi mi ha scritto il figlio di Joe Barone e la dedica va a tutta la famiglia di Joe. La dedico a loro”



Foto: Instagram Bologna