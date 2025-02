Italiano: “Quello di Beukema per me non è rigore”

A parlare della sconfitta contro il Parma è stato Vincenzo Italiano. Queste le parole del tecnico del Bologna nel post partita: “L’approccio c’è stato e la partita l’abbiamo giocata come volevamo. C’è stata poca produzione davanti, poco attacco degli ultimi venti metri e ci siamo fatti trovare impreparatidal modo di difendere del Parma. Il secondo tempo non mi è piaciuto. Loro erano chiusi dietro e non siamo mai stati efficaci. Il fallo di Cancellieri? Giudicatelo voi. Poi vorrei parlare del calcio di rigore. Se vogliamo uniformità questi sono sempre calci di rigore, ma se un difendente che sta correndo per andare in pressione colpisce involontariamente la palla con la mano per me non è rigore. Se poi si vuole uniformità hanno ragione gli arbitri e staremo zitti. In ogni caso dovevamo fare meglio”.

FOTO: Instagram Bologna