Italiano: “Quarto posto? Proveremo a fare 6 punti e vedremo. Mercoledì una delle partite più importanti della storia del Bologna”

09/05/2025 | 23:46:52

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Il quarto posto? Oggi l’obiettivo era quello di ottenere punti attraverso quello che facciamo di solito, le squadre davanti viaggiano a una velocità supersonica e oggi non siamo riusciti a portare a casa niente. Sei punti possono darci ancora qualcosa e cercheremo di andarceli a prendere, da stasera il focus è sulla finale che è la partita più importante”.

Come va giocata per portare a casa il trofeo? “La devi giocare come i 70 minuti che abbiamo fatto oggi, in maniera spensierata, senza farsi prendere dall’effetto stadio e dai campioni che hanno a disposizione. Dobbiamo essere liberi di testa, sbagliare poco e dimostrare quello che ci ha permesso di arrivare in finale. Cercheremo di proporre queste caratteristiche in una delle partite più importanti della storia del Bologna”.

Foto: sito Bologna