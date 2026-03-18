Italiano: “Qualificazione? 51% di possibilità per la Roma e 49 per noi”

18/03/2026 | 20:02:46

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Roma: “Partita spartiacque? Per me essendo un ottavo non lo è. Di strada da fare ce ne sta ancora tanta. È una gara che ti permette di fare altre gare di questo livello ma di strada ne manca tanta. Questa partita per noi è importante ma come ho sempre detto l’obiettivo iniziale era rimanere nelle competizioni a marzo e aprile. Per noi non è una partita spartiacque, ci teniamo ma la competizione è ancora lunga. Ogni volta che si parla di un avversario o di un ambiente o di un lavoro degli altri sembra sempre il detto “l’erba del vicino è sempre più verde”. Loro hanno dei valori effettivi evidenti e lo si vede dal talento dei calciatori e dalla classifica. Confermo quel 51% per la Roma e 49% per noi”.

foto x bologna