Italiano: “Prestazione strepitosa, finalmente siamo riusciti a battere la Lazio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio:“Finalmente siamo riusciti a battere la Lazio dopo 3 anni. Ce l’abbiam fatta, oggi una gioia immensa, perché a parte il ritorno alla vittoria prestazione strepitosa da parte dei ragazzi. E in più ripeto, battiamo una squadra contro cui in questi anni siamo riusciti a strappare solo un punto. Quindi soddisfazione doppia. Avevamo preparato qualcosa di diverso, vedi la posizione di Beltran, quella un po’ più arretrata di Bonaventura rispetto alle gare precedenti. Ha portato tre punti, perché si sono sacrificati tutti. Hanno spinto forte tutti, avevo detto che nell’ultima gara qui avevamo approcciato benissimo e dovevamo rifarlo e l’abbiamo fatto. Avete visto che quando vai sotto poi hai ancora la forza di rietnrare in partita, di giocarti la gara. Avevamo anche sbagliato un calcio di rigore che poteva ammazzarci, invece l’atteggiamento dei ragazzi è stato straordinario”.

Sulla non esultanza al gol di Bonaventura: “Siamo abituati a delle brutte sorprese, soprattutto negli ultimi minuti. Non era quello veramente il primo pensiero, ma perché contro la Lazio non si può mais tare tranquilli, perché è una squadra che ha qualità. Basta una giocata di quelli davanti che ti possono raddrizzare la gara, quindi giusto esultare la fine. E ripetos ono troppo felice per i ragazzi, li ho visti esultare come ai vecchi tempi. Quando si preparano le partite poi in campo si riesce a trasformarle in vittoria la soddisfazione è enorme e li ho visti gioire davvero in maniera importante”.

Poi ha proseguito: “Oggi molto meglio rispetto a qualche altra uscita. Molti passi avanti per l’atteggiamento e la qualità che abbiamo messo in campo, che alla fine sono quelli che ti fanno vincere. Abbiamo preparato la partita su questo. Lì in mezzo avere più qualità, con Jack e Arthur, riproposto lì davanti la linea difensiva, gli obiettivi erano non permettere loro di avere palleggio, di ripartire perché sono dei maestri. più avevamo noi la palla più potevamo creare pericoli e così è stato. Poi ripeto, oltre a questo ci devi mettere l’atteggiamento, il furore e quell’attenzione che oggi hai messo in una partita così importante. Alla fine la vinci per questi ingredienti che hanno fatto la differenza”.

Sull’ultimo mese: “È un mese molto molto impegnativo, abbiamo partite importanti. Ritorna la Conference e affrontiamo squadre fortissime. Oggi penso che tanti o tutti si sono guadagnati molti minuti in futuro, perché ripeto, vederli giocare in questo modo qua è una soddisfazione per l’allenatore. Poi vediamo, oggi per esempio abbiamo rinunciato a Mandragora e Duncan, che in altre sitauzioni ritorneranno utili e li riproporremo. Abbiamo tante soluzioni, stiamo variando. Abbiamo anche giocato in partite importanti con i tre dietro. Stiamo iniziando ad avere tante soluzioni e questo è un bene per una squadra”.

Sul primo gol di Kayode: “Sono contento per Kayo perché oggi ha fatto una partita di grande attenzione contro due avversari molto difficili. Si è comportato bene, è giovane e deve ancora crescere, am quando si applica come stasera è capace di prestazioni di altissimo livello. Se scende in campo con quest’attenzione qua Kayo ha caratteristiche fisiche da giocatore di alto livello. Deve crescere e maturare, ha poche partite, pochi minuti, ma sono convinto che lavorando e mantenendo i piedi ben saldi a terra potrà ritagliarsi davvero uno spazio importante”.

Infine, sul caso rigori: “Cosa sta succedendo dal dischetto? Nico mi ha detto che il prossimo lo ritira e fa gol. Me l’ha giurato. Se sbaglia sono cavoli suoi”.

Foto: Instagram Fiorentina