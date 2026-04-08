Italiano: “Possibilità di qualificazione con l’Aston Villa? Fifty-fifty, gara da gestire in 180′”

08/04/2026 | 15:09:39

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha presentato la partita contro l’Aston Villa: “Possibilità di qualificazione? Fifty-fifty, lo diciamo in inglese. Partita che sapete tutti quanto sia complicata ma dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra forza e le nostre qualità. Conosciamo l’avversario perché l’abbiamo già affrontato due volte ma ogni gara ha una storia differente. La gara andrà gestita in 180′. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, dobbiamo giocarci le nostre chance perché è un orgoglio essere nelle prime otto. Domani ci sarà lo stadio come ostacolo e mi auguro che la gente ci dia una grande mano per espugnarlo. Ci arriviamo con grande entusiasmo e aver vinto a Cremona ci ha permesso di preparare bene la partita”.

foto x bologna