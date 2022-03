Italiano: “Piatek in area è letale. Cabral deve crescere ancora. Odriozola è recuperato”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Bologna.

Queste le sue parole: “Di Piatek mi impressiona la professionalità, la voglia di migliorarsi: sembra un ragazzo di 18 anni aggregato alla prima squadra. Io parlo spesso con lui, ha delle qualità in area enormi, sa dove si trova la porta ad occhi chiusi. Deve crescere e migliorare sotto altri aspetti, ha portato entusiasmo e professionalità: mi ha stupito per questo. Gli faccio i complimenti, è un esempio. Cabral? Continua ad alternare momenti in cui a livello fisico ha qualche problemino, ma ha bisogno di lavorare e di crescere. Adesso Piatek sta sfruttando le sue chance, chi merita la maglia la ottiene. Ora Cabral è un’altra freccia al nostro arco, ha qualità e le farà vedere”.

Sulla settimana: “Ci siamo allenati avendo a disposizione una settimana intera. Abbiamo lavorato bene, siamo al completo. Dobbiamo ripetere le prestazioni delle ultime gare, magari riuscendo a vincere. Bonaventura si è allenato bene, eravamo fiduciosi per il ricorso”.

Sul Bologna: “Somiglia a quella dell’andata, quando dovevamo tornare alla vittoria per rimanere nelle zone alte della classifica. Abbiamo fatto una grande partita e vinto con merito. Abbiamo bisogno di tornare a vincere e di dare un segnale a noi stessi. Il Bologna è una squadra che ha sempre qualcosa da tirare fuori. Da noia a tante squadre, è una squadra temibilissima, Arnautovic è un campione. Giocando in casa dobbiamo sfruttare il sostegno del nostro pubblico. Gli esterni? Forse per convincerli dobbiamo iniziare a chiamarli attaccanti. Dobbiamo mettergli in testa che se a fine partita non hanno fatto un gol o un assist, la loro è una prestazione negativa”.

Su Odriozola: “Si è allenato a parte tutta la settimana, è rientrato in gruppo ieri. Il ginocchio ha risposto bene, è a disposizione”.

Foto: Twitter Fiorentina