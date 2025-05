Italiano: “Percorso straordinario. Abbiamo raggiunto un livello alto. Saranno 4 gare da vivere intensamente”

04/05/2025 | 23:24:38

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Sono contentissimo del livello ottenuto. Dopo lo svantaggio, poi abbiamo preso il ritmo. Nel primo tempo ci hanno costretto a rincorrere, mentre nella ripresa dopo il gol non siamo riusciti a trovare il secondo. Prestazione comunque straordinaria dei ragazzi: per noi non cambia nulla, ma ci siamo e siamo capaci a venti giorni dalla fine della stagione di giocare comunque a livelli alti”.

Qualche difficoltà nei primi quindici minuti?

“Abbiamo perso qualche duello in mezzo al campo, non siamo riusciti a contrastare la velocità di Thuram: lì ha fatto la differenza. La deviazione sul tiro ha spiazzato Skorupski, nelle seconde palle ci siamo fatti trovare impreparati. Poi non abbiamo concesso più nulla: ho visto una grande squadra e una prestazione importante”.

Ora doppia sfida con il Milan: “La prima in campionato sarà preparata per fare punti, arriveremo poi concentrati all’impegno in Coppa. Questo è un bene così non stacchiamo la spinta: in questo momento l’obiettivo è fare punti in campionato”.

Quale squadra sarà favorita? “Ci sono ancora nove punti. In quelle zone di classifica, nove punti sono un’enormità: sono ancora partite importanti, tanti scontri diretti. Chi sbaglierà meno e chi metterà in campo la giusta mentalità troverà la qualificazione”.

Può essere soddisfatto? “Qui è stato un percorso fantastico, con la Champions di mezzo e qualche giocatore importante comunque lo abbiamo perso. Mantenere il Bologna su questi standard era l’obiettivo, abbiamo aggiunto una finale di Coppa Italia: il percorso è sicuramente importante”.

