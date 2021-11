Italiano: “Perché Saponara non gioca sempre così? Gli devi toccare le corde giuste”

Perché Riccardo Saponara non è riuscito a fare il salto e a disputare sempre partite come quella di questa sera?

E’ la domanda di Riccardo Montolivo su DAZN a Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: “Saponara è un ragazzo particolare, per cui devi sempre cercare di avere le parole giuste e toccare le giuste corde per stimolarlo. Ma quando lo riesci a svegliare è capace di queste giocate, con assist e gol importante. Oggi ha giocato una partita di sacrificio, come Gonzalez e Callejon, e oltre alla qualità se mette il sacrificio fai queste prestazione. Riccardo ha questi numeri che ti tira fuori se concentrato”.