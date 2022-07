Italiano: “Per me è un onore enorme essere ancora l’allenatore della Fiorentina”

La Fiorentina aveva comunicato la scorsa settimana che Vincenzo Italiano aveva rinnovato con il club toscano.

In conferenza stampa, Vincenzo Italiano. ha così commentato: “Per me è un orgoglio enorme aver dimostrato di poter essere per il secondo anno consecutivo l’allenatore di questa gloriosa maglia. Sono contento di aver ricevuto la possibilità di prolungare e di essere messo nelle condizioni di dimostrare il mio valore. Abbiamo fatto qualcosa di importante, la gente mi ferma e mi parla del sogno europeo che abbiamo raggiunto. Sono felice per quello che abbiamo fatto lo scorso anno perché abbiamo fatto un grande lavoro. Riparte un altro anno, azzeriamo tutto e cerchiamo di essere migliori dello scorso anno”.