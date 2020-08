Italiano, per Faggiano è un profilo alla D’Aversa. Gli indizi di Trapani

Vincenzo Italiano ora deve concentrarsi sullo Spezia e su una promozione che può ottenere attraverso i playoff. Ma gli indizi che portano al Genoa hanno una logica: Faggiano, nuovo direttore di Preziosi, vede in lui un D’Aversa più giovane, in grado di fare lo stesso percorso. E fu Faggiano a suggerirlo al Trapani per una grande promozione della Serie C. Certo, Italiano ha ancora un anno di contratto con lo Spezia e lotta per la Serie A, ma la sirena del Genoa con la regia di Faggiano può diventare irresistibile. Bisogna avere pazienza.

Foto: sito Parma