Italiano: “Per 70 minuti grande Fiorentina. Abbiamo dato tutto, Torreira ha perso anche un dente in campo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro.

Queste le sue parole: “I ragazzi sono riusciti a fare la partita che gli chiedevo, Ikoné poteva farci un bel regalo negli ultimi minuti, ma sono contento per quanto fatto dai ragazzi oggi. Continuiamo a lavorare con fiducia”.

Su Torreira: “Non mi ero accorto avesse perso un dente, però non posso che fargli i complimenti per come arriva là davanti, ha i tempi giusti, da goleador mentre altri faticano”.

Sul gioco: “Quando attacchi in tanti, tutti hanno spazio per entrare nella manovra. Lucas (Torreira, ndr) ha un tempismo da goleador, anche i compagni hanno avuto situazioni per far male e lì potevamo fare meglio. Però sono contento, la squadra gioca ed è venuta qui con coraggio”.

Sull’errore di Ikoné alla fine: “Non avevo la prospettiva ideale e gli ho chiesto se potesse dribblare Handanovic, mi ha detto che non c’era spazio. Per me poteva fare di più, in allenamento fa sempre gol ed è concreto. Sono convinto però che continuando coi rifornimenti i ragazzi davanti si sbloccheranno, è tutto frutto del caso. Troveranno lucidità. Ikone comunque è entrato bene e si è sacrificato, facendo ciò che gli ho chiesto”.

Su Castrovilli: “Sta crescendo. Si sta ritagliando più continuità nelle ultime partite, nelle corde per me ha cose in più di quanto sta facendo vedere perché ha qualità, è sveglio, sa giocare e buttarsi dentro. Anche fisicamente è in netta crescita”.

