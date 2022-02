Italiano: “Pensiamo all’Europa non come un’ossessione, ma coltivando un sogno”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, si è raccontato a Repubblica, parlando dei suoi sogni personali e di quelli con la viola: “Dopo l’Atalanta ho festeggiato perché avevamo centrato i 42 punti che sono la soglia della tranquillità con tredici gare in anticipo e quando sono arrivato a Firenze, ripensando agli ultimi due anni in cui la squadra ha faticato molto, era un obiettivo fondamentale per poter adesso ambire a molto di più. C’era nella mia testa e in quella della società la voglia di far tornare i tifosi a divertirsi, a regalare loro una grande gioia, a restituire al popolo viola quell’orgoglio che da queste parti è vita. Noi non siamo partiti certo con un obiettivo preciso se non quello di riavvicinare i tifosi e farli divertire. Ormai dopo due terzi di stagione siamo lì e non possiamo tirarci indietro, proveremo a rimanerci non pensando mai all’Europa come un’ossessione, ma semplicemente coltivando un sogno”.

FOTO: Twitter Fiorentina