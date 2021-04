Italiano: “Partita contro il Genoa non decisiva. Nzola torna a disposizione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida contro il Genoa di domani: “Bisogna cercare di dare continuità a questa bella prova, a questo risultato che abbiamo ottenuto perchè, come è stato in passato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e tutti devono sempre pensare di essere inseriti soprattutto in questo ultimo mese perchè c’è bisogno di tutti. In questo infrasettimanale la dimostrazione è stata che ne abbiamo utilizzati tanti. Domani è la terza partita in una settimana e mi auguro che chiunque andrà in campo cercherà di dare il 100% perchè domani sono convinto che affrontare il Genoa in casa è difficilissimo. E’ una squadra che in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ha ancora perso. Sarà una partita difficilissima, temibilissima e dobbiamo dare il massimo per cercare di ottenere punti. Partita decisiva? Non saranno i novanta minuti decisivi. Non sarà l’ultima partita del campionato. E’ una partita importante e la dobbiamo, come detto prima, affrontare con una determinazione e con un’attenzione che queste partite ti spronano ad avere perchè sono partite di una certa importanza”.

Su Nzola: “Domani torna a disposizione. Se al meglio, è un giocatore che fa la differenza. Sarà una freccia al nostro arco contro il Genoa“.

