Italiano: “Partita ben fatta, dobbiamo continuare il percorso di crescita”

29/01/2026 | 23:55:23

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv: “Abbiamo fatto una partita seria, avevamo quella voglia di sfruttare quelle poche chance di arrivare ottavi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo arrivati decimi in una competizione complicata dove nessuno specula sul risultato e giocano tutte a viso aperto cercando di vincere. Sono venute fuori partite di livello, in questo girone abbiamo fatto grandi cose con quattordici punti in sei partite. Adesso aspettiamo l’avversario”.

Ferguson è tornato trequartista, è importante? “Era da un bel po’ che non facevamo una partita completa, Ferguson mi è piaciuto e poteva fare gol nel primo tempo. Tutti bene, anche i subentrati. Oggi giornata positiva, speriamo di poter continuare così”.

E’ la serata della svolta? “Secondo me nelle ultime cinque abbiamo aggiunto tanto rispetto a quel mese dove non giravamo, oggi abbiamo dimostrato crescita e maturità. E’ stata una partita seria e mi auguro che anche in campionato si possano ottenere risultati. Dopo Udine eravamo in una zona di classifica incredibile, in un mese abbiamo buttato via quello che avevamo costruito. Dobbiamo continuare a crescere, abbiamo ancora tre mesi e tanto può ancora accadere”.

Sempre meglio Rowe? “Bene sia a destra che a sinistra, è ancora più sciolto e meno timido. Ha ampi margini, può essere più incisivo e rispetto all’inizio è un calciatore diverso. Può essere un trascinatore, ha gol e dribbling. Può darci ancora molto”.

Foto: sito Bologna